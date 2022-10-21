Ульяновск, 14 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело по факту гибели новорожденного ребёнка. В совершении преступления обвиняют мать, которая во время беременности пила уксус, а после родов спрятала его под стулом, оставив без помощи, сообщает следственное управление СКР.

Перед судом предстанет 40-летняя жительница Барыша. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

«По версии следствия, женщина на протяжении своей беременности употребляла раствор уксусной кислоты с целью вызвать преждевременные роды. После того, как 26 января 2018 года ребёнок родился в ванне, обвиняемая завернула его в пододеяльник, поместила в полимерный пакет и спрятала под стулом. Вследствие полученного в утробе матери отравления и оставления ею без помощи новорожденный скончался», — отмечают в следственном управлении.

Напомним, что в апреле было возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика. Предварительная причина смерти — внутренняя травма брюшной полости. Из материалов дела следует, что ребенок, находясь дома, почувствовал себя плохо, ему была вызвана скорая помощь. Несмотря на принятые бригадой медиков меры, мальчик умер.

Отметим, что в I квартале в следственные подразделения СКР по Ульяновской области поступило 2699 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 348 уголовных дел. Окончено производством 371 уголовное дело, что на 14,5% больше уровня I квартала прошлого года.