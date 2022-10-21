Донецк, 21 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что новый обстрел Киевского района Донецка был произведён боевиками ВСУ в 10:13 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ответ Киеву на ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне будет жёстким.