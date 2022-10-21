* Талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 10:27 — REGNUM В афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили мужчину и женщину в уезде Ду-Лайна за побег из дома. Об этом местные источники сообщили Afghanistan International.

Убийство Jo Naylor

Согласно источникам, они были родственниками и сбежали из дома с намерением пожениться, но были схвачены и казнены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После ареста радикалы отвезли их в уездный центр Ду-Лайна и заключили под стражу на несколько суток. Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мужчину в тюрьме уездного управления безопасности, а женщину передали её брату.

Брат женщины также является членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и он, по договорённости талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), той же ночью повесил её в своем доме в кишлаке Баранджи.

На снимках, предоставленных Afghanistan International, видно, что тело расстрелянного мужчины лежит на земле, а тело женщины свисает с крыши дома.

Мужчина, расстрелянный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был жителем кишлака Сирзар уезда Ду-Лайна, но в связи с вынужденным переселением жил в доме этой женщины, которая приходилась ему родственницей. Они оба состояли в браке, но не были удовлетворены своей жизнью. Источники сообщили, что казнённая женщина сообщила талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе допроса, что семь лет назад её насильно выдали замуж за ребёнка и что её муж всё ещё несовершеннолетний.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили их без какого-либо решения суда.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали случившееся.