Донецк, 21 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 21 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:32 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:45 боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.