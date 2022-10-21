Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к настоящему времени ещё не выполнен план по частичной мобилизации. Об этом 21 октября заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Андрей Картаполов

«В Петербурге мероприятия частичной мобилизации продолжаются. И, насколько мне известно, она идёт в соответствии с планом и с тем заданием, которое город получил, и по плану его успешно выполняет», — отметил Картаполов.

Ранее стало известно о том, что повестки в воекомат вручают в холлах многоквартирных домов и во дворах жилых комплексов Петербурга, также в СМИ есть информация о вручении повесток в гаражных кооперативах. Тем временем в Москве уже объявили о выполнении плана по частичной мобилизации и прекратили соответствующие мероприятия.