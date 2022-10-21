Москва, 21 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Города Дальнего Востока с численностью населения до 250 тыс. человек в 2023 и 2024 годах получат 5 млрд рублей на благоустройство и создание комфортной городской среды. Такое поручение правительству и Госдуме дал президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Также глава государства поручил предусмотреть в федеральном бюджете денежные средства для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов и размещения инфраструктурных облигаций для реализации программ модернизации городов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в ВЭФ приняли участие 7 тыс. человек из 68 стран. Было подписано 296 соглашений на сумму 3,272 трлн рублей.