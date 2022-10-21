Канберра, , 10:29 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз желает всего лучше ушедшей в отставку премьер-министру Великобритании Лиз Трасс и в то же время дает понять, что уходить с руководящей должности в своей стране он никуда не собирается. Об этом написала газета The Guardian.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Orderinchaos

Как пишут журналисты, комментируя уход своей британской коллеги с высокого поста, Альбаниз вдруг решил прокомментировать состояние дел в своем собственном правительстве.

«Мое правительство стабильно, организовано. Взрослые находятся у власти и руководят», — сказал он.

«Я работаю пять месяцев. Я уже встречался с двумя британскими премьер-министрами и, очевидно, познакомлюсь и с третьим, когда они уладят эти вопросы», — добавил Альбаниз.

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