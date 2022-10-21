Канберра, 21 октября 2022, 10:29 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз желает всего лучше ушедшей в отставку премьер-министру Великобритании Лиз Трасс и в то же время дает понять, что уходить с руководящей должности в своей стране он никуда не собирается. Об этом написала газета The Guardian.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Orderinchaos

Как пишут журналисты, комментируя уход своей британской коллеги с высокого поста, Альбаниз вдруг решил прокомментировать состояние дел в своем собственном правительстве.

«Мое правительство стабильно, организовано. Взрослые находятся у власти и руководят», — сказал он.

«Я работаю пять месяцев. Я уже встречался с двумя британскими премьер-министрами и, очевидно, познакомлюсь и с третьим, когда они уладят эти вопросы», добавил Альбаниз.

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