Лестер, Великобритания, , 10:26 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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На 16-й минуте защитник «Лидса» Робин Кох срезал мяч в свои ворота. А на 35-й полузащитник «Лестера» Харви Барнс забил второй гол.

На сегодняшний день «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды восемь очков. «Лидс» идёт на 16-м месте с девятью очками.

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