Лондон, 21 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Восемь из 10 британцев считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поступила верно, уйдя в отставку с поста, как следует из новейшего опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov.

Британский флаг

Опрос среди британских избирателей в связи с отставкой Трасс, о которой было объявлено в четверг 20 сентября, показал, что 81% избирателей одобряют ее поступок, и всего лишь 11% считают, что это был неправильный шаг.

Почти две трети респондентов оценили Трасс как «ужасного» премьер-министра, причем среди приверженцев Консервативной партии таковых оказалось более половины — 57%. Только 7% оценили ее премьерство как «среднее» и всего 1% — как «хорошее» и «отличное».

Большинство респондентов — 63% — заявили, что после назначения нового премьер-министра должны состояться всеобщие выборы.