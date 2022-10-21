Москва, , 10:25 — REGNUM Золото и китайские облигации с высоким рейтингом — наилучшие варианты для хранения международных резервов РФ в ликвидной форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, отвечая на вопрос о том, что следует РФ использовать вместо золота в качестве инструмента хранения международных резервов.

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«На текущий момент такими инструментами должны стать инструменты денежного рынка (валюты и краткосрочные обязательства), а также инструменты долгового рынка, номинированные в валютах дружественных стран, с которым у России существенный объем международной торговли, — сказал Дорофеев. — В первую очередь речь идет про импорт, поскольку международные резервы и нужны для того, чтобы была возможность обслуживать международные расчеты. Очевидно, что такой валютой является китайский юань».

По его словам, прочие варианты, например турецкая лира или индийская рупия, пока не выглядят оптимальным выбором в силу разных причин.

«К этим причинам относятся как высокая волатильность этих валют, так и невысокие объемы импорта из данных стран. Мы считаем золото и китайские облигации с высоким рейтингом наилучшими вариантами для хранения международных резервов в ликвидной форме», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, что ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров.

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