Москва, , 10:23 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована и считает привлекательным формат БРИКС. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Хосе Таварес kemlu.go.id

«Мы — быстроразвивающаяся страна, и мы видим, что все остальные страны, такие как Россия и Индия, тоже развиваются. Так что идея форума для сотрудничества и диалога могла бы быть весьма благоприятной», — заявил посол Индонезии Хосе Таварес.

Посол считает, что Индонезия может присоединиться к БРИКС, учитывая все преимущества данного формата. Однако перед принятием решений такого рода Индонезией необходимо длительное обсуждение на высших уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, о желании Индонезии присоединиться к объединению пяти стран БРИКС заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в Индонезии.

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