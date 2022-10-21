Донецк, , 10:23 — REGNUM Вернувшиеся из плена киевского террористического режима бойцы из Донбасса являются героями. Об этом 21 октября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе чаепития с освобождёнными военными.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле (это) не просто — вытаскивать (пленных бойцов) из лап этих негодяев. Тем не менее, это наша задача — вытащить каждого, будем (и дальше) работать на этом направлении. Вам спасибо. Вы герои, потому что выстояли и выжили», — приводит его слова РИА Новости.

Также врио главы ДНР почеркнул, что ему известно, в каких плохих условиях содержались боевиками ВСУ пленные из Донбасса, так как враг ни перед чем не останавливается и вредит везде, где он только может это сделать.

«Очень рад, что вы уже теперь дома», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима.