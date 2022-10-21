Москва, , 10:23 — REGNUM Ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров — в этих условиях роль золота может существенно возрасти на горизонте 10 лет, и с этой точки зрения данный драгоценный металл может стать хорошей долгосрочной инвестицией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, выступившего против закупки золота для пополнения международных резервов России.

Золото Szaaman

«Представители Банка России как финансового регулятора и финансового посредника для экономики ожидаемо не хотят создавать себе проблемы с инфляцией и стараются держать под контролем любые факторы, способствующие ее ускорению в текущих условиях, — сказал Дорофеев. — Дополнительный рост рублевой денежной массы мог бы стать таким фактором, поскольку она и без того достаточно динамично растет. По сравнению с сентябрем 2022 года показатель денежной массы М2 в национальном определении вырос на 22,6%, а с момента начала СВО — на 12,3%. Это максимальные темпы денежной эмиссии за последние два года. Вероятно, поэтому Заботкин счел меру по дополнительной эмиссии рублей для покупки золота нецелесообразной и, возможно, угрожающей ценовой стабильности».

Другой аспект этой проблемы, на который указал Дорофеев, — это большие сложности со сбытом продукции у производителей драгоценных металлов и ювелирных изделий из-за введения санкций на российское золото со стороны недружественных стран.

«Покупка золота для поддержки этой отрасли могла бы помочь ей пройти текущий кризис более уверенно до момента, пока ситуация хотя бы не стабилизируется. В феврале для этих целей пытались привлечь российское население, которое было лишено возможности покупать доллары и евро. Однако сейчас цены на драгоценные металлы на мировых рынках падают, и покупать золото не кажется российским гражданам привлекательной и разумной идеей, — сказал Дорофеев. — Еще один вопрос — точка зрения правительства, которое могло бы купить золото на средства ФНБ. Учитывая то, что против российского золота введены иностранные санкции, его покупка приведет к росту низколиквидной части активов на балансе ФНБ и в ЗВР Банка России. С нашей точки зрения, было бы неразумно делать это без утверждения планов, заключения договоров и проработки рыночных механизмов по поводу того, на какие рынки можно было бы реализовать это золото в будущем. Речь идет про страны из списка дружественных и нейтральных по отношению к России».

Если же говорить про покупку иностранного золота на глобальных сырьевых биржах, то, по мнению Дорофеева, это целесообразно и полезно для экономики РФ.

«Во-первых, это не приведет к непосредственному росту денежной массы, поскольку покупку золота можно производить за счет доходов от экспорта сырья, — сказал Дорофеев. — Во-вторых, фактически это будет приводить к оттоку капитала, который так нужен сейчас нашей стране для ослабления валютного курса. В-третьих, мы получим высоколиквидное средство сбережения в портфеле ФНБ и ЗВР. Золото занимает солидную долю в резервах любой страны. Замена токсичных западных валют (евро, доллара, фунта и т.п.) на золото выглядит приемлемой альтернативой на текущий момент».

По его словам, единственным недостатком золота является то, что этот актив не приносит текущей доходности, а является аналогом бескупонной облигации.

«Наконец, ускоряющаяся деглобализация мировой финансовой системы может привести к образованию региональных валютных центров. В этих условиях роль золота может существенно возрасти на горизонте 10 лет, и с этой точки зрения золото может стать хорошей долгосрочной инвестицией», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 14 октября составил 544,4 млрд долларов.

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