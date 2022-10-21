Луганск, 21 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские каратели нанесли 11 ракетных ударов по территории Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в Народной милиции ЛНР.

U.S. Army Europe ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Червоный Прапор, Лисичанск и Брянку, выпустив 11 ракет. В результате обстрелов погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб.

В Брянке погиб один мирный житель и один человек получил ранения. Повреждены пять жилых домов, три магазина и автозаправочная станция.