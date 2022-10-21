Херсон, 21 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Ответ Киеву на ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне будет жёстким. Об этом 21 октября заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

«Мы хотим закончить фашизм и все нацистские настроения и денацифицировать [территорию б. УССР]. Поэтому мы это будем продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жёстким», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября киевские нацисты нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, в результате погибли четыре человека, в том числе двое журналистов, ещё десять получили ранения. Удары боевики нанесли американскими HIMARS.