Ереван, 21 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Армении не обстреливали 20 октября приграничные позиции Азербайджана. Об этом говорится в обнародованном 21 октября заявлении пресс-службы минобороны Армении.

young shanahan Флаги Армении

В ведомстве отреагировали на сделанное сегодня соответствующее обвинение Баку в адрес армянских военнослужащих.

«Распространённое министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций и транспортного средства, является дезинформацией», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 20 октября в минобороны Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана. На следующий день в Баку заявили, что отвечали на обстрелы со стороны Армении.