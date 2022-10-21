Хабаровск, 21 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Хабаровске в отстроенную детскую поликлинику в микрорайоне Прибрежный начали завозить оборудование, сообщили в пресс-службе правительства края.

Admoblkaluga.ru На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике

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«Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Закупаем для неё более 200 единиц медоборудования. В частности, в учреждении уже установили рентгеновский аппарат. Поступило офтальмологическое оборудование, аудио-смарт аппараты, УЗИ для исследования носовых пазух и другое», — пояснили специалисты.

Штат пополнится врачами направлений, которых здесь ранее не было: аллергология и иммунология, кардиология, медицинская реабилитация.

Как сообщало ИА REGNUM, в рабочем посёлке Маркова Иркутского района началось проектирование поликлиники.