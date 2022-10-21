Москва, , 10:21 — REGNUM SHAMAN (Ярослав Дронов) и Полина Гагарина возглавили рейтинг исполнителей с самыми большими гонорарами. Об этом 21 октября сообщает KP. RU.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно информации, предоставленной event-агентствами, вышеупомянутые певцы получают за выступление 3,3 млн рублей. Вторую позицию разделили группа «Руки Вверх» и рэпер Баста (3 млн рублей). В топ-5 также попали Леонид Агутин (2,4 млн рублей), певица ZIVERT (2,1 млн рублей), а также МакSиМ и ANNA ASTI (1,5 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что композитор и автор песен Игорь Корнелюк отказался давать оценку творчеству SHAMAN`а. Он также сообщил, что давно отошёл от песенного жанра и сконцентрировался на симфонической музыке.

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