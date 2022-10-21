Канберра, , 10:30 — REGNUM Австралийский совет по международному развитию (ACFID) «горячо» приветствует объявление правительства Австралии о выделении дополнительных 375 миллионов долларов на помощь и развитие тихоокеанским странам. Об этом написала The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

ACFID призывает к увеличению помощи для удовлетворения растущих потребностей в развивающихся странах, особенно в регионе, после пандемии коронавируса и по мере того, как события, связанные с изменением климата, набирают обороты.

Исполнительный директор совета Марк Перселл сказал в разговоре с журналистами издания: «Человеческое развитие замедлилось из-за пандемии, и Австралия должна оказывать больше поддержки. В трудные экономические и геостратегические времена увеличение помощи в целях развития за рубежом имеет решающее значение».

Всего помощь в целях развития оценивается в 4,5 млрд долларов в год, что составляет 0,20% валового национального дохода Австралии. Средний показатель по ОЭСР составляет 0,33%.