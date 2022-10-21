Магнитогорск, Челябинская область, 21 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области бывшую воспитательницу одного из детских садов осудили за причинение воспитаннику тяжкого вреда. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, 24-летняя женщина пытаясь уложить трёхлетнего ребёнка спать. В результате мальчик получил перелом бедренной кости.

Подсудимая вину признала полностью. Суд назначил ей за неосторожное причинение ребёнку тяжкого вреда год ограничения свободы.