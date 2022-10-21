Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Несмотря на условия, сложившиеся в результате политических событий, и что Арктический совет объявил о приостановке своей деятельности, коренные малочисленные народы России продолжают взаимодействовать с народами других стран. Об этом 20 октября заявила вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коренные народы Narodru.ru

«В российской Арктике проживает порядка 19 коренных народов. Всего в России — 40 таких народов. Общая численность каждого народа менее 50 тыс. человек <…> Всего в мире насчитывается около 500 тыс. представителей коренных народов», — рассказала Вейсалова.

Она отметила, что коренные народы, как никто другой, за многовековой исторический опыт поколениями накопили традиционные знания о землях, где они живут.

«Конечно, научившись жить в экстремальных условиях Севера, Сибири и Арктики, люди получили колоссальный опыт от предшественников — как нужно жить и как сохранить эту среду обитания. Сейчас это наиболее важная миссия коренных народов, так как мир, Арктика, условия жизни, природные условия и окружающая среда меняются. Как раз коренные народы, которые проживают на территориях Арктики, знают, как адаптироваться, как выжить в таких меняющихся условиях», — подчеркнула представитель малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в ходе доклада.

По словам Нины Вейсаловой, коренные народы первые сталкиваются со всеми изменениями в Арктике, сталкиваются с реальными и климатическими переменами и с промышленным освоением региона.

«В отношении коренных народов очень большое внимание не только на российском уровне, но и на международном. Поднимается вопрос об их особенной роли и миссии в формировании арктической политики <…> Сегодня коренные малочисленные народы являются постоянными участниками многих крупных международных площадок, таких, как ООН <…> Также Арктический совет — орган, в который входят как арктические государства, так и коренные народы. Наши коренные народы в лице всероссийской ассоциации являются постоянными участниками Арктического совета. Сегодня несмотря на то, что создались такие условия в свете политических событий и Арктический совет объявил о приостановке своей деятельности, тем не менее коренные народы России продолжают взаимодействовать с народами других стран», — заявила Вейсалова.

Как сообщало ИА REGNUM, российский опыт государственно-частного партнёрства с коренными народами интересен миру. Об этом в ходе международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов» в Мурманске заявил Рашид Алуаш, ответственный за программу России и управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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