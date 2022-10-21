Канберра, , 10:24 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая перед журналистами 21 октября, прокомментировал, как, по мнению его ведомства, наводнения на юго-востоке страны повлияют на сельскохозяйственные товары и, следовательно, на счета граждан на кассе в супермаркете. Слова Чалмерса передала газета The Guardian.

Джим Чалмерс Цитата из видео «Jim Chalmers says work has begun to address inflation, interest rates and real wages»

«Ожидается, что наводнения приведут к тому, что цены на фрукты и овощи, например, будут на 8% выше … и это основано на воздействии предыдущих наводнений на некоторых из наших основных сельскохозяйственных угодий», — объявил неутешительную новость казначей.

Далее Чалмерс напомнил, что поводковыми водами затронуты земли сельхозназначения.

«Мы должны помнить, что мы говорим о некоторых из лучших плодородных земель в мире, производящих много продуктов для внутреннего потребления, а также для экспорта», — отметил он.

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