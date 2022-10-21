Канберра, 21 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая перед журналистами 21 октября, прокомментировал, как, по мнению его ведомства, наводнения на юго-востоке страны повлияют на сельскохозяйственные товары и, следовательно, на счета граждан на кассе в супермаркете. Слова Чалмерса передала газета The Guardian.

Цитата из видео «Jim Chalmers says work has begun to address inflation, interest rates and real wages»
Джим Чалмерс

«Ожидается, что наводнения приведут к тому, что цены на фрукты и овощи, например, будут на 8% выше … и это основано на воздействии предыдущих наводнений на некоторых из наших основных сельскохозяйственных угодий», объявил неутешительную новость казначей.

Далее Чалмерс напомнил, что поводковыми водами затронуты земли сельхозназначения.

«Мы должны помнить, что мы говорим о некоторых из лучших плодородных земель в мире, производящих много продуктов для внутреннего потребления, а также для экспорта», отметил он.