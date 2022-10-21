Исламабад, , 10:18 — REGNUM Председатель Высокого суда Исламабада Атхар Манулла 20 октября приказал министерству внутренних дел Пакистана предоставить гражданство 24-летнему афганцу, родившемуся в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Пакистана Nicolas Raymond

Согласно постановлению, любой, кто родился в Пакистане, может подать заявление на получение гражданства при наличии свидетельства о рождении.

Это решение может изменить судьбу тысяч афганских иммигрантов и их семей, родившихся в этой стране.

Фазл Хак родился в семье афганских иммигрантов в Пакистане и подал заявление на получение гражданства после 24 лет проживания в этой стране. Однако департамент народонаселения и регистрации Пакистана отказал ему в предоставлении гражданства.

Афганец обратился в суд, и служители Фемиды вынесли решение в его пользу.

Как сообщает Sama TV, судья Манулла заявил, что по законам каждый ребёнок, родившийся в Пакистане, имеет право на получение гражданства. После вынесения приговора представитель МВД Пакистана заверил суд, что министерство утвердит свидетельство о рождении Фазл Хака, чтобы дать ему право на получение гражданства.

Таким образом, тысячи афганских детей, мужчин и женщин, которые родились в этой стране в годы иммиграции и имеют свидетельства о рождении, теперь могут подать заявление на получение гражданства на основании этого постановления.