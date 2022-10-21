Канберра, 21 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Говоря на очередной пресс-конференции о кибератаке и утечки данных у медицинского страховщика Medibank, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз признался, что является клиентом Medibank. О том, что он думает о краже своих личных данных, поведали журналисты телеканала NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

В то же время Альбаниз не обеспокоен потенциальным ущербом и пошутил, что его не волнует раскрытие его личных данных, поскольку он является публичной фигурой.

«Честно говоря, меня не очень беспокоит то, что все, что я делаю, становится достоянием общественности, учитывая характер средств массовой информации в Австралии … Не переживаю за себя», — сказал он.

Однако премьер-министр Австралии добавил, что обеспокоен безопасностью других австралийцев и их личных данных.

«Я обеспокоен последствиями серьезного преступного деяния», — заявил Альбаниз.