Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Следующий президент России не будет более расположен к Западу, надеяться на это не стоит. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter.

Илон Маск JD Lasica

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, как сообщало ИА REGNUM, что стратегическая цель США заключается в объединении России и Запада. Россию после распада СССР стали рассматривать в качестве возможного кандидата на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин, отметил он, может стать «законной военной целью» в случае, если применит ядерное оружие.

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — написал Маск.

Читайте также: Болтон рассказал о планах НАТО насчёт России после распада СССР