Рязань, , 10:16 — REGNUM В ходе своего визита 20 октября на полигон в Рязанской области президент РФ Владимир Путин опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) . Как сообщают «Известия», на стрельбище Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, а затем, надев защитные очки и наушники, сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лежа.

Ранее Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.