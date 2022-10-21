Херсон, , 10:16 — REGNUM Российский продюсер погиб при ракетном ударе ВСУ по переправе в Херсоне. Об этом 21 октября сообщила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева в личном телеграм-канале.

Автомобиль телекомпании после обстрела Телеграм-канале Екатерины Губаревой.

По её словам, среди погибших при обстреле переправы через Днепр есть российский продюсер, «который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области». Имя погибшего заместитель губернатора региона не назвала.

Всего, по данным региональной власти, при обстреле переправы погибли четыре человека. Среди них — двое журналистов телерадиокомпании «Таврия».

Удар был нанесён вечером 21 октября из американской РСЗО HIMARS.