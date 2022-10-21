Самара, 21 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Экс-сотрудников департамента управления имуществом города Самары осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В суде было установлено, что обвиняемый экс-заместитель руководителя департамента и экс-руководитель управления по жилищным вопросам департамента, несмотря на решения судов о необходимости предоставить квартиры сиротам, детям-инвалидам и лицам из аварийного жилья, нарушали их права, а имеющиеся жилые помещения передавали своим сотрудникам с последующей приватизацией жилья.

«Одна из махинаций с муниципальной квартирой, предоставленной родственнице чиновника, была осуществлена им в 2021 году вместе со своим коллегой в обмен на предоставление тому служебного жилья, при том, что он ранее уже приватизировал жилье», — сообщает пресс-служба.

По данный фактам были возбуждены уголовные дела.

«В суде подсудимые не признавали вину в совершении преступлений, заявляя о том, что никакой заинтересованности у них не было и что они не могли обеспечить квартирами детей-сирот, ввиду отсутствия имущества в данном фонде. Действия по передаче имущества сотрудникам департамента и родственнице считали правомерными», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что 19 октября 2022 года Ленинский районный суд города Самары признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде двух лет и 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком по два года.

«Чиновники были уволены со службы в связи с утратой доверия еще в прошлом году по представлению прокурора города. Не согласившись с увольнением, они пытались восстановиться в судебном порядке, но решениями суда в соответствии с позицией надзорного органа им было отказано в восстановлении на работе. Кроме вышеизложенного, прокуратурой г. Самары выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков злоупотребления должностными полномочиями со стороны одного из осужденных», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры города Самары 19 октября 2022 года утвердили обвинительное заключение по признакам злоупотребления должностными полномочиями, материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый экс-заместитель руководителя департамента управления имуществом города Самары (ДУИ) принял работы по ремонту квартир в п. Озерный Куйбышевского района г. Самары.

«Несмотря на то, что несколько квартир не были отремонтированы по муниципальному контракту с 2021 года до настоящего времени, заместителем ДУИ г. о. Самары приняты работы от подрядной организации ООО «ЛАГЕРТА» без замечаний и осуществлена оплата на общую сумму 135 тысяч рублей в полном объеме из городского бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы.