Москва, 21 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего во Владивостоке в сентябре Восточного экономического форума поручил правительству разработать предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Среди новых мер глава государства поручил предусмотреть предоставление отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование создания новых средств размещения путем строительства гостиниц, отдельные помещения в которых являются объектами коммерческой недвижимости, не относящимися к номерному фонду.

Также планируется введение дополнительных механизмов сглаживания сезонности посещения туристами крупных курортов.

Как сообщало ИА REGNUM, назначены даты проведения Восточного экономического форума в 2023 году — он состоится на острове Русский в кампусе ДВФУ во Владивостоке с 5 по 8 сентября.