Ясиноватая, ДНР, 21 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 21 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой был произведён боевиками ВСУ в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.