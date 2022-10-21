Канберра, 21 октября 2022, 10:18 — REGNUM В интересах всех, чтобы стабильность вновь вернулась в Великобританию. Об этом, как пишет газетаTheGuardian, заявил 21 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции.

Джим Чалмерс
Джим Чалмерс
Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings»

«Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра из-за мини-бюджета канцлера казначейства. Чувствуете ли вы какое-либо давление по поводу того, к чему это может привести, и как, по вашему мнению, рынки отреагируют на ваш бюджет во вторник?» прозвучал вопрос.

«Я думаю, что каждый друг Великобритании хочет видеть там некоторую стабильность. Мы не комментируем внутреннюю политику или внутренние трения партий в странах, с которыми у нас прекрасные отношения и большая дружба. Я уверен, что на личном уровне Лиз Трасс приходится сейчас очень трудно, и когда дело доходит до экономической политики в последнее время, я думаю, что это признак времени. Честно говоря, за то время, что я был казначеем здесь в течение пяти месяцев, и у меня уже было четыре коллеги из Великобритании», ответил Чалмерс.

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