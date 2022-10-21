Канберра, 21 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В интересах всех, чтобы стабильность вновь вернулась в Великобританию. Об этом, как пишет газетаTheGuardian, заявил 21 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции.

Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings» Джим Чалмерс

«Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра из-за мини-бюджета канцлера казначейства. Чувствуете ли вы какое-либо давление по поводу того, к чему это может привести, и как, по вашему мнению, рынки отреагируют на ваш бюджет во вторник?» — прозвучал вопрос.

«Я думаю, что каждый друг Великобритании хочет видеть там некоторую стабильность. Мы не комментируем внутреннюю политику или внутренние трения партий в странах, с которыми у нас прекрасные отношения и большая дружба. Я уверен, что на личном уровне Лиз Трасс приходится сейчас очень трудно, и когда дело доходит до экономической политики в последнее время, я думаю, что это признак времени. Честно говоря, за то время, что я был казначеем здесь в течение пяти месяцев, и у меня уже было четыре коллеги из Великобритании», — ответил Чалмерс.