Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Проект бюджета Новосибирской области на 2023 год принят в ходе внеочередного заседания регионального правительства 21 октября под председательством губернатора Андрея Травникова. Об этом сообщили в администрации области.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сформированный в размере 216,1 млрд рублей объём собственных доходов и переходящих остатков полностью обеспечивает нашу потребность в расходах приоритетного характера, — уточнил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. — В совокупности вес приоритетных расходов занимает 70% — наибольшую долю областного бюджета, а объём приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей».

Отмечается, что в структуре приоритетных расходов первостепенные позиции отданы повышению заработной платы в бюджетной сфере, индексации мер социальной поддержки населения, расходам на государственную поддержку агропромышленного комплекса, транспортное обслуживание населения, реализацию национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ.

Основным инструментом для поддержания покупательской способности приоритетных расходов бюджета предложена индексация.

В целом, доходы бюджета на 2023 год по прогнозам составят более 243,9 млрд рублей. Увеличение собственных доходов ожидается около 8,6 млрд рублей.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.