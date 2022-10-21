Чистополь, Татария, , 10:17 — REGNUM Житель города Чистополь поверил мошеннику-посреднику при покупке автокрана и лишился 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

На сайте бесплатных объявлений 29-летнего горожанина заинтересовало предложение о продаже автокрана по цене 4,5 млн рублей, что намного меньше рыночной стоимости. Мужчина связался с хозяином машины, но как выяснилось позже, трубку взял мошенник, разместивший объявление-клон со своим номером телефона и ценой меньше заявленной. Злоумышленник предложил осмотреть технику и забрать ее по предоплате, при этом переговоры вести только с ним.

Пострадавший приехал на осмотр техники. Состояние крана его устроили. Мужчина обсудил условия сделки с настоящим владельцем, но по совету мошенника не сказал про посредника. В результате часть денег была перечислена на счет преступника. Покупатель оценил ущерб в 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске индивидуальный предприниматель пострадал от мошенников, совершая покупку в интернете. Мужчина перечислил продавцу более 1,8 млн рублей, а товара так и не дождался.

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