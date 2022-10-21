Барнаул, , 10:13 — REGNUM В Алтайском крае по итогам семи месяцев 2022 года произведено 559 миллионов яиц, — сообщает 21 октября телеграм-канал правительства региона. Отмечается при этом, что данный показатель на 14% больше, чем в 2021 году.

Яйца Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Алтайкрайстата, этого хватит, чтобы обеспечить годовое потребление яиц Новосибирска — третьего по населению города России.

Увеличение производства яиц в Алтайском крае связано с ростом продуктивных качеств птицы. В крупных сельскохозяйственных организациях от курицы-несушки в среднем получено 28 яиц в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа 2022 года яйценоскость курицы-несушки в Алтайском крае составила 195 яиц (192 в январе–июле 2022 года).

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