Луганск, 21 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали до 60 боевиков ВСУ, а также технику противника. Об этом 21 октября сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки … уничтожено: до 60 человек личного состава, три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, один БПЛА, 15 единиц специальной автомобильной техники», — сказано в телеграм-канале НМ ЛНР.

Напомним, что ранее киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек личного состава.

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