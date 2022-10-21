Вашингтон, 21 октября 2022, 10:12 — REGNUM Американский актер, сыгравший джедая Люка Скайуокера в «Звездных войнах», Марк Хэмилл отправил киевскому режиму по меньшей мере 500 беспилотников посредством своей платформы для сбора средств, об этом он заявил 20 октября в интервью на радио Bloomberg Radio.
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По его словам, представители киевского режима сообщили ему, что с помощью созданной платформы United24 удалось уже закупить 500 БПЛА.