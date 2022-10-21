Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Американский актер, сыгравший джедая Люка Скайуокера в «Звездных войнах», Марк Хэмилл отправил киевскому режиму по меньшей мере 500 беспилотников посредством своей платформы для сбора средств, об этом он заявил 20 октября в интервью на радио Bloomberg Radio.

Марк Хэммил в роли Люка Скайуокера Цитата из к/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». реж. Райан Джонсон. 2017. США

«Очень просто: [киевскому режиму] нужны беспилотники. Они определяют исход конфликта, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они глаза в небе», — сказал Хэмилл.

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По его словам, представители киевского режима сообщили ему, что с помощью созданной платформы United24 удалось уже закупить 500 БПЛА.