Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Петербургский школьник случайно ранил одноклассника, когда они играли с ножом в квартире, сообщил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Нож Maarten Van Damme

Несчастный случай произошел 19 октября в одной из квартир дома на проспекте Королёва в Приморском районе Петербурга. 13-летние одноклассники играли с раскладным ножом и в какой-то момент один из подростков задел шею другого.

«У ребенка диагностирована колото-резанная проникающая рана шеи. В удовлетворительном состоянии госпитализирован», — добавил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Петербурга ИА REGNUM указали, что по данному факту проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кудрово нетрезвый отец из чувства мести к жене, с которой он разводится, трижды ударил ножом в шею свою родного девятилетнего сына. Мальчика удалось спасти, отца заключили под стражу.

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