Париж, , 10:10 — REGNUM Прибыв в совет Европейского союза, главы Франции и Германии провели получасовую встречу, прежде чем встретиться с другими лидерами двадцати семи стран, передает BFM TV.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировали определенное стремление к миру в Брюсселе после напряженности, вспыхнувшей между Парижем и Берлином.

«Сотрудничество между Германией и Францией, а также между канцлером и президентом является интенсивным и плодотворным», — заявил немецкий лидер в конце первого дня европейского саммита, результатом которого стала общая дорожная карта, направленная на решение энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, 20 октября, что полон решимости сохранить франко-германскую «дружбу и союз» в то время, когда отношения между двумя странами переживают сложный период.

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