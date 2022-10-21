Азербайджан обвинил ВС Армении в обстреле приграничных позиций
Баку, 21 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Приграничные позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам со стороны Армении. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
По данным министерства, обстрелы якобы происходили во второй половине дня 20 октября на протяжении часа.
«С перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населённых пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что азербайджанские подразделения, которые подверглись обстрелам, приняли в ответ соответствующие меры.
Напомним, в Армению 20 октября прибыли наблюдательные миссии ОБСЕ и Евросоюза, чтобы мониторить обстановку на границе с Азербайджаном.