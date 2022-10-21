Баку, 21 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Приграничные позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам со стороны Армении. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным министерства, обстрелы якобы происходили во второй половине дня 20 октября на протяжении часа.

«С перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населённых пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что азербайджанские подразделения, которые подверглись обстрелам, приняли в ответ соответствующие меры.

Напомним, в Армению 20 октября прибыли наблюдательные миссии ОБСЕ и Евросоюза, чтобы мониторить обстановку на границе с Азербайджаном.