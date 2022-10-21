Херсон, 21 октября 2022, 10:09 — REGNUM Российский продюсер, журналист Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы 20 октября 2022 года, сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Известно, что Олег Клоков приехал в Херсонскую область в начале октября, он планировал заниматься развитием телеканала «Таврия».
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне 20 октября погибли четыре человека, десять получили ранения.