Херсон, 21 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Российский продюсер, журналист Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы 20 октября 2022 года, сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Телеграм-канал Екатерины Губаревой Последствия обстрела на автомобиле журналистов

Известно, что Олег Клоков приехал в Херсонскую область в начале октября, он планировал заниматься развитием телеканала «Таврия».

«Ранее работал в «Москва 24», Russia Today, Первый канал и другие. Работал в правительстве г. Москвы. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего от имени администрации Херсонской области», — написала Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне 20 октября погибли четыре человека, десять получили ранения.