Канберра, 21 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Австралии Клэр Онил подтверждает, что власти все еще расследуют утечку данных медицинского страховщика Medibank, которая поставила под угрозу личные данные миллионов граждан, добавив, что медицинские записи вполне могут скоро оказаться в свободном доступе. Об этом она заявила в эфире телеканала Nine News.

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«Я очень, очень обеспокоена тем, что здесь произошло … Проблема с Medibank заключается в том, что на карту поставлена личная, частная информация о здоровье граждан Австралии, и этот ущерб может быть непоправимым, если что-то случится, чтобы сделать это достоянием общественности, это будет абсолютным подлым поступком», — сказала министр.

Она сказала, что информация, находящаяся под угрозой, включает записи о заболеваниях, передающихся половым путем, наркомании и проблемах с психическим здоровьем.

«Это вещи, которые мы имеем право хранить в тайне, и поэтому я нахожу эти инциденты очень тревожными», — добавила Онил.