Екатеринбург, 21 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области 215 инвалидов обеспечили необходимыми средствами реабилитации только после вмешательства областной прокуратуры. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

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В ходе проверок прокуратура выявила нарушения в деятельности отделения регионального Фонда социального страхования. Ведомство установило, что вопреки законодательству, инвалидов не обеспечили необходимыми средствами реабилитации.

После внесённого прокуратурой представления Фонд заключил 186 госконтрактов на закупку необходимых средств. В настоящее время 215 инвалидов обеспечили средствами реабилитации.