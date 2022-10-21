Ставрополь, 21 октября 2022, 10:08 — REGNUM Ставропольский край готовится к приему жителей Херсонской области, которые вынужденно покинут свои дома из-за обстановки в регионе в связи с проведением спецоперации. Для размещения людей подготавливают пункты приема, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Как отметил Владимиров, для переселенцев из Херсонской области есть возможность остаться на Ставрополье, если они захотят «здесь строить жизнь, работать, растить детей».
Читайте ранее в этом сюжете: Сальдо: до 40% жителей уже покинули Херсонскую область