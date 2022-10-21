Ставрополь, 21 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ставропольский край готовится к приему жителей Херсонской области, которые вынужденно покинут свои дома из-за обстановки в регионе в связи с проведением спецоперации. Для размещения людей подготавливают пункты приема, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Ставрополье примет на своей территории жителей Херсонской области. Поддержать их в это трудное время — наше общее дело, и сделать его надо хорошо. Готовим пункты временного размещения, где люди смогут переждать до тех пор, пока не появится возможность вернуться», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как отметил Владимиров, для переселенцев из Херсонской области есть возможность остаться на Ставрополье, если они захотят «здесь строить жизнь, работать, растить детей».