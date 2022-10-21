Белгород, 21 октября 2022, 10:11 — REGNUM Последние организационные нововведения президента РФ говорят о том, что высшее политическое руководство страны пытается решать имеющиеся управленческие проблемы, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 октября эксперт пояснил — неготовность к оперативному реагированию на вызовы нынешнего времени является одной из серьёзных угроз для РФ.
По мнению политолога, введение военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях вполне логичное и понятное решение, поскольку на этих территориях ведутся активные боевые действия. Режим среднего уровня реагирования для приграничных регионов эксперт рассматривает в контексте остальных управленческо-организационных решений, принятых вместе с ним. Это и создание оперативных штабов в субъектах федерации во главе с губернаторами, а также координационный совет на федеральном уровне, который возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. То есть, при необходимости, уверен Роман Травин, теперь губернаторы смогут получить больше полномочий и более оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию на местах.
Изменение подходов к управлению в России — однозначно сейчас насущная необходимость, по мнению эксперта, скорее всего, мы видим только первые серьёзные шаги в этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин постановил ввести в четырёх новых российских субъектах военное положение, в восьми приграничных регионах режим среднего уровня реагирования, а на территориях ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности.