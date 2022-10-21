Белгород, 21 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Последние организационные нововведения президента РФ говорят о том, что высшее политическое руководство страны пытается решать имеющиеся управленческие проблемы, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 октября эксперт пояснил — неготовность к оперативному реагированию на вызовы нынешнего времени является одной из серьёзных угроз для РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

По мнению политолога, введение военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях — вполне логичное и понятное решение, поскольку на этих территориях ведутся активные боевые действия. Режим среднего уровня реагирования для приграничных регионов эксперт рассматривает в контексте остальных управленческо-организационных решений, принятых вместе с ним. Это и создание оперативных штабов в субъектах Федерации во главе с губернаторами, а также координационный совет на федеральном уровне, который возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. То есть при необходимости, уверен Роман Травин, теперь губернаторы смогут получить больше полномочий и более оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию на местах.

«Самые серьёзные проблемы и угрозы, с которыми, на мой взгляд, сталкивается сегодня Россия в противостоянии с Западом, в том числе в рамках военного конфликта с киевским режимом, связаны с неготовностью российской политической системы к оперативному реагированию на вызовы нынешнего времени, неспособностью быстро воспринимать и использовать новую информацию, внедрять жизненно необходимые коррективы, устраняя вскрывающиеся недостатки. Без качественного повышения эффективности управления страной в целом, отдельными регионами и отраслями, армией, перспективы России в этом противостоянии, мягко говоря, туманны», — полагает собеседник агентства.

Изменение подходов к управлению в России — однозначно сейчас насущная необходимость, по мнению эксперта, скорее всего, мы видим только первые серьёзные шаги в этом направлении.

«И вот эти последние организационные нововведения говорят о том, что высшее политическое руководство страны пытается имеющиеся управленческие проблемы решать. Насколько именно такой подход будет эффективен — покажет время, потому что вопрос, насколько последовательно будет это реализовано, насколько реальными будут полномочия новых координационных структур. Большую роль сыграет и пресловутый человеческий фактор, то есть как будут действовать конкретные руководители на местах».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин постановил ввести в четырёх новых российских субъектах военное положение, в восьми приграничных регионах — режим среднего уровня реагирования, а на территориях ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности.