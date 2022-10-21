Канберра, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая перед журналистами 21 октября, пожелал всего наилучшего Лиз Трасс и ее семье после того, как она недавно подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

«Мы должны помнить, что мы говорим о реальных людях … Было очень обидно, что ее премьерство закончилось так быстро», — отметил премьер-министр Австралии.

Тем не менее, он сказал, что «обеспокоен» любыми задержками, которые может вызвать отставка в отношении законодательства о соглашении о свободной торговле между Австралией и Великобританией, которое Альбаниз ранее попросил Трасс ускорить.

«Конечно, я поговорю об этом с тем, кто станет следующим премьер-министром Соединенного Королевства», — добавил он.